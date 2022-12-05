Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Manavgat'taki cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında evleri yanan vatandaşlara yeni konak tarzı konutları teslim edildi

    Geçen yıl Manavgat’ta meydana gelen yangın nedeniyle evsiz kalan vatandaşlara devlet baba kol kanat gerdi. 14 ayda yapılan konak tarzı konutlar, hak sahiplerine teslim edildi...

    Devlet baba!

    Türkiye, deprem, yangın ve benzeri afetlerde çaresiz kalan vatandaşlarını hiç yalnız bırakmadı. Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz ile 7 Ağustos 2021'de cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı. Felaketin ardından devlet seferberlik başlattı. Ulukapı, Dikmen, Aksaz, Belenobası, Demirciler, Evrenseki, Gebece, Güzelyalı, Kalemler, Karaöz, Karavca, Yukarı Işıklar mahalleleri, Akseki'deki Kepezbeleni ve Gündoğmuş'taki Senir mahallesinde evleri yanan vatandaşlar için konak tarzı konutlar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan 297 ev, kura çekimiyle hak sahiplerine dağıtıldı. Bakan Murat Kurum, yaptığı paylaşımda "Manavgat'ta yüzler gülüyor. Geçtiğimiz yıl yangından etkilenen ve evleri ağır hasar gören hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün 297 yeni yuvamızın kurasını çektik. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla otursunlar" ifadelerini kullandı.



    Evlerine kavuşan köylüler, "Bu kadar kısa sürede evlerimize taşınmayı hayal bile edemezdik. Devlet baba bizi mutlu etti" dedi. Bu arada bölgede 900 konutun yapımının devam ettiği belirtildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Promosyonda Aralık fırsatı
    Haberler Güncel Manavgat'taki cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında evleri yanan vatandaşlara yeni konak tarzı konutları teslim edildi
        SON DAKİKA