Manavgat'taki cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında evleri yanan vatandaşlara yeni konak tarzı konutları teslim edildi

Türkiye, deprem, yangın ve benzeri afetlerde çaresiz kalan vatandaşlarını hiç yalnız bırakmadı. Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz ile 7 Ağustos 2021'de cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı. Felaketin ardından devlet seferberlik başlattı. Ulukapı, Dikmen, Aksaz, Belenobası, Demirciler, Evrenseki, Gebece, Güzelyalı, Kalemler, Karaöz, Karavca, Yukarı Işıklar mahalleleri, Akseki'deki Kepezbeleni ve Gündoğmuş'taki Senir mahallesinde evleri yanan vatandaşlar için konak tarzı konutlar yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan 297 ev, kura çekimiyle hak sahiplerine dağıtıldı. Bakan Murat Kurum, yaptığı paylaşımda "Manavgat'ta yüzler gülüyor. Geçtiğimiz yıl yangından etkilenen ve evleri ağır hasar gören hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün 297 yeni yuvamızın kurasını çektik. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla otursunlar" ifadelerini kullandı.