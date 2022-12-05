Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 6'lı masayla ilgili anket yapılacak haberi hakkında açıklama

MHP lideri Bahçeli, 6'Lı Masa'da aday belirlemek için anket yapılacağı yönündeki iddialar için "Eğer birisi ankette bana gelirse, derse ki böyle böyle 6'lı Masa'da anket yapıyoruz, siz bu ankette kimi tercih edersiniz, benimsersiniz derseniz bana tercihim sınıf arkadaşım olur" dedi.

Bahçeli, bahsettiği kişinin Kılıçdaroğlu olup olmadığı yönündeki sorusuna da yine "Sınıf arkadaşımdır derim" cevabını verdi.

Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.



Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkanlar özetle şöyleydi:

SİLİNDİR GİBİ EZİLMELİ: Türkiye 2023 yılında, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde terör belasından Allah'ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Sınırlarımızın mücavir bölgelerinde bütün hainler açık hedefimizdir. Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir.

ÖLÜ DOĞMUŞ: (MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifini de hatırlatarak) Önerimiz ve önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Maksadımız yırtıklara yama dikmek, eksik ve gedikleri pansumanla kapatmak hiç değildir. Zillet ittifakının dün açıkladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi' ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. Tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çabadır. Bunların kafası karmakarışıktır. 1982 Anayasası'nda çalakalem yaptıkları mevzi değişiklikleri, 150 yıllık anayasa geleneğinde yeni bir sayfa açmanın heyecanı ve gururu olarak takdim etmeleri, kelimenin tam manasıyla zırvadır.

YIKIM ANAYASASI: Diyorum ki, bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların yapacağı veya değiştireceği anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Altısını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz.

UYKULARINI KAÇIRAYIM: Şimdi onların bir de uykusunu kaçırayım. 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Bir defa görev yapacakmış. Bir görevimizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tamamladık. İkincisine 2023'te hazırlanıyoruz. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa, iki yetmez üç olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, beşer yıllık üç dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin arayıp bulduğu şifadır.