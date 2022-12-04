Şanlıurfa'da türkü gecesi! Başkan Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile beraber "Gülüm Benim" şarkısını seslendirdi

Başkan Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan "Gülüm Benim" şarkısına da eşlik etti.



DÜET YAPTILAR

Başkan Erdoğan ve Tatlıses organizasyon kapsamında bir de düet gerçekleştirdi. Tatlıses'in "Urfalıyım Ezelden" türküsünü söylemesi üzerine Erdoğan da mikrofonu alarak şarkıya eşlik etti. O anlar partililer tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.