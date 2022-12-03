Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Dijital dünyayla ilgili önemli mesajlar verdi. Şunları söyledi: Dijitalleşmeyle birlikte iletişim araçlarımızda ve haber kaynaklarımızda büyük dönüşümler gerçekleşiyor. Elbette her yenilik gibi iletişim alanında yaşanan bu değişimde beraberinde fırsatların yanında çeşitli riskleri getiriyor. Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor. Son olarak İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemi sonrasında şahit olduğumuz kimi uluslararası basın kuruluşunun haber dili adeta faillerin ekmeğine yağ sürmüştür. Objektif haber verme yerine Türkiye ile hesaplaşmayı amaçlayan bu tür yaklaşımların artık terk edilmesi gerektiğini her fırsatta ve platformda ifade ediyoruz.