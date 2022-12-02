Ukrayna'dan getirilen yetim çocukları Türkiye'nin şefkatli ellerinde! Emine Erdoğan'dan Ukrayna'ya mesaj: Çocuklarınız emin ellerde...

Gönül ister ki bu savaş olmasın. Kimse annesiz babasız kalmasın. Yurdundan edilmesin. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi...



Türkiye her zaman zorda olanların yanında durmaya devam edecek. Olena Zelenska'ya sevgilerimi iletiyorum. Emanetleri emin ellerde...