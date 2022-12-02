Ukrayna'dan getirilen yetim çocukları Türkiye'nin şefkatli ellerinde! Emine Erdoğan'dan Ukrayna'ya mesaj: Çocuklarınız emin ellerde...

Gönül ister ki bu savaş olmasın. Kimse annesiz babasız kalmasın. Yurdundan edilmesin. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi...
Türkiye her zaman zorda olanların yanında durmaya devam edecek. Olena Zelenska'ya sevgilerimi iletiyorum. Emanetleri emin ellerde...
YETİMLER EMİN ELLERDE!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yla 2 Ekim'de İstanbul'da bir araya geldi. Savaşın çocukları için adım atıldı. Odesa Soneçko Çocuk Evi'nden getirilen en küçüğü 10 aylık olan onlarca çocuk Ankara'da Türkiye'nin şefkatli kollarına alındı. Emine Erdoğan, yetim çocukların rehabilitasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, çocuklar da Emine Erdoğan'a anne sevgisiyle sarıldı. Erdoğan Ukrayna'ya mesaj yolladı: "Olena Zelenska'ya selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gözü arkada kalmasın, emaneti bizde, her şey yolunda. Yavrularımız emin ellerde... Allah kimseyi evinden, yuvasından etmesin, savaşla imtihan etmesin" ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, Ukrayna'da zor durumdaki çocukların tahliyesine yönelik sürecin devam edebileceğini, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu da söyledi.