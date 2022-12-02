Emine Erdoğan: “Engelli yavrularımız için var gücümüzle çalışıyoruz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bağcılar Belediyesi tarafından Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen İkinci Engelsiz Dünya Festivali'ne katıldı.



EKSİKLERİMİZİ FARK EDELİM

Programda konuşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Toplumsal engellerimizi ortadan kaldırmak, önce eksikliklerimizi fark etmek ve ardından gidermek için elbirliği ile çalışarak mümkün olabilir. Farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkanlara ulaşabilmeliyiz. Yürüyemeyebilir ancak başarılı bir sporcu olabiliriz. Sesleri duyamayabilir ancak tohumun, toprağın dilinden çok iyi anlayabiliriz. Gözümüz yerine gönlümüzle görebilir, yürüdüğümüz uzun ince bir yolu, herkesten iyi tarif edebiliriz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla, engelli vatandaşlarımızın, kendine yeten ve güven dolu bireyler olmalarının, toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına yürekten inanıyorum."







ÖN YARGILARI YIKACAK BİR ADIM ATTI

"Önyargıların oluşturduğu bariyerleri, ancak birlik olarak ve başarı örneklerini artırarak aşabiliriz. Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız, gençlerin ihtiyaç duyduğu rol modeller ve ülkemizin gurur kaynağıdırlar. Bunun bir örneği olarak, yakın zamanda ampüte futbol takımımız engelleri aşarak dünya şampiyonu oldu ve önyargıları yıkacak önemli bir adım attı. Geleceğe dair hayaller kuran engelli gençlerimize, yeterli çabayla her şeyin mümkün olabileceğini gösterdiler."



SON 20 YILDA ÇOK MESAFE KATELDİ

"Bu bakış açısıyla engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak; fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Elbette bunun bir lütuf değil, gecikmiş hakların teslimi olduğunun bilincindeyiz. 2005 yılında çıkarılan ve ilk defa bu alanda düzenlemeler içeren Engelliler Alanında Kanun da bu bilincin neticesidir. Değişim önce gönülde başlar, peşinden dile yansır. Bireylerin özel durumlarını tanımlarken de hassasiyet göstermek gerekir. Bu nedenle mevzuattaki önyargılı ibareler kaldırıldı ve gönülleri incitmeyecek ifadelere geçildi."







DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

"Kamuda, engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki de yine ülkemiz gerçekleştirdi ve 2012 yılında merkezi sınav sistemi E-KPSS başlatıldı. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza evde veya hastanede eğitim imkânı sağlandı. 2006 yılından bu yana kabartma yazı ile hazırlanan ders kitapları, görme engelli öğrencilerimize ücretsiz dağıtılıyor. Türk İşaret Dili Sisteminin oluşturulması ve uygulanması, engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik atılmış en değerli adımlardan birisidir."



KAYITLI ENGELLİ ÇOCUK SAYISI 9 KAT ARTTI

"Engelli yavrularımızın potansiyellerinin keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal reformlar ve uluslararası yardımlar devletimizin hiç kimseden vazgeçmediğini, hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmadığını da gösterdi. İnsanımızın merhameti ve yüce gönüllülüğü, ülkemiz sınırlarının çok daha ötesine uzanır. Vicdanlarımız yalnızca dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine aynı şefkatle dostluk elini uzattığında mutmain olur."



UKRAYNALI ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİM

"Mazlumun dili, dini, ırkı yoktur. Kısa bir süre önce, Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirdiğimiz 45 özel gereksinimli yetim yavrumuzu kaldıkları sevgi evinde ziyaret ettim. Tüm ihtiyaçlarının kurumlarımız tarafından karşılandığını görmekten memnuniyet duydum. Küçük yüreklerinde açılan yaraları milletimizin sevgiyle saracağına inancım tamdır."



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