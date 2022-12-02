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    • 02.12.2022 18:21
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    Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü! Kıbrıs mesajı...

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü. Erdoğan görüşmede Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Sunak ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
    Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı.

        KIBRIS İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATIN
        Erdoğan öte yandan Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü! Kıbrıs mesajı...
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