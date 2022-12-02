Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü! Kıbrıs mesajı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.