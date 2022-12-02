Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü! Kıbrıs mesajı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı.