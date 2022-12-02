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    • 02.12.2022 12:50
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    SON DAKİKA | DEAŞ'ın finans yapısına darbe! 9 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı

    Son dakika haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    DHA
    DEAŞ’ın finans yapısına darbe! 9 ilde düğmeye basıldı

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen 14 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Jandarma ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlattı. Jandarma, cezaevlerinde ve sözde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine sosyal medya oluşumlar vasıtası ile yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ'a aktardığı belirlenen 14 şüpheliyi tespit etti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Tokat, Adıyaman, Mardin, Rize ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için ise operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | DEAŞ'ın finans yapısına darbe! 9 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı
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