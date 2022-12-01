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    • 01.12.2022 10:08
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    Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu 13 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişilerz ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.

    10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

    Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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