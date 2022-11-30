CHP’li Eskişehir Belediyesi’nin Sumatik’ı arıza yapınca parayı makine içine giren personel aldı! Sosyal medya sallandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü önceki gün toplandı. Suya zam yaptı. Kentteki şebeke suyunun metreküpü 7,93 liradan 13,50'ya çıktı. Yaklaşık yüzde 70'lik zam kurulda oy çokluğuyla kabul edilirken, zamların 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacağı açıklandı. Eski tarifeden su satın almak isteyenler ise kentin farklı noktalarındaki su yükleme makineleri önünde yığıldı. Ancak bu sırada bir makinenin para mekanizması arıza yaptı. Bunun üzerine bir personel makinenin kabinine geçip parayı para mekanizmasından elle aldı. Mekanizmadan bir anda çıkan el vatandaşı önce korkuttu sonra şoka uğrattı. Arızanın giderilmesinin ardından sistem normale dönerken, o anlara ilişkin çekilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüler kısa süre yayıldı. Yorumlar patladı. Kimi eleştirirken kimi trajikomik olarak yorumladı.