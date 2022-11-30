6’lı Masa’ya 3’lük atış! Devlet Bahçeli, 6'lı Masa'nın Anayasa Önerisi'ni yerden yere vurdu

Bahçeli, 6'lı masanın anayasa çalışmasında yer alan "Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilsin'' önerisine karşı, "Biz de 2 dönem yetmez 3 dönem olsun dersek ne yapacaksınız?" diye sordu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nda 6'lı Masa'nın Anayasa Önerisi'ni yerden yere vurdu:

6'sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6'sını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz.

Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir.

Bunların bir uykusunu da kaçırayım. 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Biz 1 dönemi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz.

Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa, 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek.

Bizim önerimiz ve önceliğimiz 12 Eylül darbe anayasasında tadilat yapmak değildir. Maksadımız yırtıklara yama dikmek, eksik ve gedikleri pansumanla kapatmak hiç değildir.

Bunların kafası karmakarışıktır. 1982 Anayasası'nda çalakalem yaptıkları mevzi değişiklikleri, kelimenin tam manasıyla zırvadır, işin özünde de tevili imkansız bir çarpıklıktır.

Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, Türkiye'ye pranga vurmak, milletin takdir ve tercihine kara çalmaktır. Ülkemizin hızını kesmek için bariyer oluşturan, barikat diken, hendek açan, siper kazan zillet ittifakının hevesi kursağında kalacak.

Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun.

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