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    • 29.11.2022 12:42
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    Kış lastiği uygulaması BAŞLADI MI? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar 2022?

    Zorunlu kış lastiği uygulaması havaların soğumaya başlamasıyla birlikte merak konusu oldu. Bu bağlamda ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar artış gösterdi. Zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sürücüler tarafından sorgulatılıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte o tarih...

    takvim.com.tr
    Kış lastiği uygulaması BAŞLADI MI 2022?

    Aralık ayına az bir zaman kala soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Ülkemizdeki sürücüler havaların soğumasıyla birlikte kışlık lastiğin ne zaman takılacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere kış lastiği soğuk havanın yollarda oluşturabileceği kar ve buzlanma tehlikesine karşı zorunlu hale getirilmişti. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kışlık lastik ne zaman takılır? İşte merak edilenler...

    1 Aralık'ta başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

    Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

    Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor

    Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 1152 LİRA

    Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

    TÜM ARAÇLARIN KIŞ LASTİĞİ TAKMALARI ÖNERİLİYOR

    Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

        Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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        Haberler Güncel Kış lastiği uygulaması BAŞLADI MI? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar 2022?
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