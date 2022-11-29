Kış lastiği uygulaması BAŞLADI MI? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar 2022?

1 Aralık'ta başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.