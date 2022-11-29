Başkan Recep Tayyip Erdoğan 424 bin sözleşmeliye kadro müjdesi verdi

3 yılı dolmuş sözleşmeliler, aday ' memurluğa geçiş yapabilecektir. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye hayırlı olmasını diliyorum.



Emeklılik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ile ilgili yaptığımız çalışmaları da, en kısa sürede tamamlayıp açıklayacağız. Fahiş fiyatlara yönelik yeni uygulamalar, önümüzdeki günlerde devreye alınacak.



Erdoğan, hain saldırılara sert tepki gösterdi. "Hepsini yok edeceğiz" dedi.

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