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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 424 bin sözleşmeliye kadro müjdesi verdi

    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sontası kamu çalışanlarının merakla beklediği haberi verdi: Kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye hayırlı olmasını diliyorum

    Kadro müjdesi

    3 yılı dolmuş sözleşmeliler, aday ' memurluğa geçiş yapabilecektir. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye hayırlı olmasını diliyorum.

    Emeklılik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ile ilgili yaptığımız çalışmaları da, en kısa sürede tamamlayıp açıklayacağız. Fahiş fiyatlara yönelik yeni uygulamalar, önümüzdeki günlerde devreye alınacak.

    Erdoğan, hain saldırılara sert tepki gösterdi. "Hepsini yok edeceğiz" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan 424 bin sözleşmeliye kadro müjdesi verdi
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