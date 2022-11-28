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    • 28.11.2022 17:28
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    Son sözü "akşam duyarsın" oldu: 21 yaşındaki Seda Nur'dan günlerdir haber yok

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ’ı bulmak için polis ekipleri tarafından kadavra köpeği ile arama çalışması başlatıldı. Seda Nur'un, kaybolmadan önce pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı öğrenildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.

    Son sözü akşam duyarsın oldu

    Antalya'da, 24 Kasım'da direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ın (21), bulunması için çalışmalar bugün de sürdü.

    GİDEBİLECEĞİ YERLER ARAŞTIRILDI
    Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı.

    Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

    ŞEMSİYESİ BULUNDU
    Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, 25 Kasım'da arama çalışması başlattı. Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
        Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı. Ekipler, bugün de Koru Mahallesi sahil bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. AFAD, İHH, polis ekipleri, kadavra köpeği ve dronla ormanda ve kayalık alanlarda aramalara devam etti.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
        Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün, son olarak Koru Mahallesi bölgesinde elinde şemsiyesiyle yürürken görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Seda Nur Uludağ'ın asfaltta bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğu yer aldı.

        ARKADAŞINA 'AKŞAM DUYARSIN' DEMİŞ
        Seda Nur Uludağ'ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi.
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            Haberler Güncel Son sözü "akşam duyarsın" oldu: 21 yaşındaki Seda Nur'dan günlerdir haber yok
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