Son sözü "akşam duyarsın" oldu: 21 yaşındaki Seda Nur'dan günlerdir haber yok

Antalya'da, 24 Kasım'da direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ın (21), bulunması için çalışmalar bugün de sürdü.
GİDEBİLECEĞİ YERLER ARAŞTIRILDI
Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı.
Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.
ŞEMSİYESİ BULUNDU
Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, 25 Kasım'da arama çalışması başlattı. Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu.