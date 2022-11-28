Son sözü "akşam duyarsın" oldu: 21 yaşındaki Seda Nur'dan günlerdir haber yok

Antalya'da, 24 Kasım'da direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ın (21), bulunması için çalışmalar bugün de sürdü.

GİDEBİLECEĞİ YERLER ARAŞTIRILDI

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı.