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    • 27.11.2022 08:32
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    • 27.11.2022 08:40
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    Pençe Kilit'te şehit olan Mustafa Yıldız'ın annesiyle son görüşmesi yürek yaktı

    Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, hainlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit düşmeden 2 saat önce Samsun Vezirköprü'de yaşayan annesi ile yaptığı telefon görüşmesindeki son sözleri yürekleri dağladı.

    Şehidin annesiyle son görüşmesi yürek yaktı

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu.

    ANNESİYLE SON GÖRÜŞMESİ
    Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25) şehit olmadan 2 saat önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan annesi ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı. Annesine telefonda "Şu an nöbetteyim, yağmur yağıyor" diyen Mustafa Yıldız'a anne Zübeyde Yıldız'ın, "Oğlum üşütme sakın, hasta olma" dediği, şehidin ise "Merak etme anne, üstüm sağlam, nöbet kulübesindeyim, üşümüyorum" dediği öğrenildi. Şehit Yıldız'ın en son iki ay önce ailesinin yanına izne gittiği öğrenildi.

    VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
    Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in Harp Okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı. Ailesi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan şehidin cenazesi vasiyeti gereği Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        EVİ DUYGULANDIRDI
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın Giresun'un Güce ilçesinde ailesinin yaşadığı ev, görenleri duygulandırdı. Aslen Espiye ilçesinden olan Ünal ailesinin yıllar önce Güce ilçesine gelerek Tevekli Mahallesi'nde kendilerine ait olmayan derme çatma bir evde kalarak bağ bahçe işlerinde çalışıp geçimlerini sağladıkları öğrenildi.

        ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
        Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız sürüyor. Özellikle Pençe- Kilit operasyon bölgesinde özel eğitimli komandolar tarafından hava destekli operasyonlar başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve önceki gün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.

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        Şehidin annesiyle son görüşmesi yürek yaktı
        Haberler Güncel Pençe Kilit'te şehit olan Mustafa Yıldız'ın annesiyle son görüşmesi yürek yaktı
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