Pençe Kilit'te şehit olan Mustafa Yıldız'ın annesiyle son görüşmesi yürek yaktı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yapılan saldırıda Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu.
ANNESİYLE SON GÖRÜŞMESİ
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25) şehit olmadan 2 saat önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan annesi ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı. Annesine telefonda "Şu an nöbetteyim, yağmur yağıyor" diyen Mustafa Yıldız'a anne Zübeyde Yıldız'ın, "Oğlum üşütme sakın, hasta olma" dediği, şehidin ise "Merak etme anne, üstüm sağlam, nöbet kulübesindeyim, üşümüyorum" dediği öğrenildi. Şehit Yıldız'ın en son iki ay önce ailesinin yanına izne gittiği öğrenildi.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in Harp Okulu olarak bilinen Milli Savunma Üniversitesi'nin ilk mezunlarından olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl mezun olduğu öğrenilen Piyade Teğmen Öztürkmen, Milli Savunma Üniversitesi'nin de ilk şehitleri arasında yer aldı. Ailesi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan şehidin cenazesi vasiyeti gereği Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı doğup büyüdüğü Dazhüyük Mahallesi'nde toprağa verilecek.