Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak Büyük İstanbul Buluşması için geri sayım başladı. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek. AK Parti, İstanbul'daki seçim startını bu buluşma ile verilecek.

İstanbul "Büyük Buluşma"yı bekliyor