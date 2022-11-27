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    • 27.11.2022 09:29
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    • 27.11.2022 09:42
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    İstanbul "Büyük Buluşma"yı bekliyor! AK Parti'nin seçim startına saatler kaldı! Başkan Erdoğan da katılacak

    Son dakika haberi | 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti'nin "Büyük İstanbul Buluşması"na artık sadece saatler kaldı. Dev organizasyon için Nef Stadyumu'nun içerisine büyük bir sahne kuruldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, organizasyon öncesi yaptığı açıklamada "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak." dedi. İşte AK Parti'nin İstanbul'daki o dev organizasyonu öncesi son gelişmeler...

    İstanbul Büyük Buluşmayı bekliyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak Büyük İstanbul Buluşması için geri sayım başladı. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek. AK Parti, İstanbul'daki seçim startını bu buluşma ile verilecek.

    İstanbul "Büyük Buluşma"yı bekliyor

    GALATASARAY STADI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
    Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilecek buluşmanın detaylarını, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de anlattı.

    Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızla sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buluşmak için İstanbul hazır bu coşkuyu heyecanı bekliyoruz." şeklinde konuştu.



    Kabaktepe, "Bizim programımızın adı birlik irade ve zafer. 'Sokak Sokak 2023' dediğimiz çalışma programımız var." dedi.
    Osman Nuri Kabaktepe, "Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkıp biz hazırız, diye içtimaya çıkacağız bir nevi..." ifadelerine yer verdi.

    Kabaktepe, "Pazar günü gerçekleşecek buluşma ile milletin 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" dedi.

        "HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK"
        Kabaktepe, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye'nin milletiyle beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğunu görmüş olacağız" mesajını verdi.
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