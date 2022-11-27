Bakan Varank'tan Togg yalanına tokat gibi cevap: Yalana sarılanları kanıtlarla vurdu

HDP'Lİ GARO PAYLAN'A TEPKİ

Bu araçta Türkiye'de üretildiği için ben bu aracın da banttan indirme törenine gittim. Yeni Corolla'nın banttan indirme törenine kim katıldı? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte ben katıldım. Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olduğu için bu aracın da törenine bizzat katıldım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da o günden beri Sakarya'da yerli üretilen bu aracı, makam aracı olarak kullanıyorum. Şimdi Sayın Paylan, sağa sola laf atmayı seviyor. "Sen niye o araca biniyorsun? Sen niye bu araca biniyorsun?" diyor. Sen önce kendi grup başkan vekillerine sorsana; niye Meclis'in verdiği Audi'lere biniyor? Bıraksınlar arabaları. Niye bırakmıyorlar arabaları? Bak ben Sanayi Bakanı olarak bu araca biniyorum."

"CEVABINI KANITLARIYLA VERDİK"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iddialara kanıtlarıyla cevap verdikten sonra Bakan Varank, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de bir paylaşımda bulunarak açıklama yaptı.

" 'Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz' yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik" diyen Bakan Varank açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Yatırım yapan, üreten, vatandaşımıza istihdam sağlayan kim varsa, en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."

FONDAŞ NEVŞİN MENGÜ'YE AKADEMİ TOKADI

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yaşadığı bir anısını anlatan Bakan Varank, CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün hedefi olmuştu. Bakan Varank, skandal ifadelerle akademik geçmişini sorgulamaya kalkan CHP yandaşı iftiracı hadsize de dersini vermişti.

SKANDAL İFADELERLE VARANK'A SALDIRDI

Kendi zihniyetinin Meclis'te anlatılmasından rahatsızlık duyan Mengü, "Meclis'te bilgi verenlerden bir tanesi de Mustafa Varank'tı. Kendisi ODTÜ mezunu. İmam hatip lisesi mezunu ama ODTÜ İngilizce eğitim veren bir yer. Aslında ilk dersinin hazırlıkta olması lazım. Hazırlığı atladı mı, artık… ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Anlatabiliyor muyum; o dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." diyerek çirkin ve haddini aşan iftiralarla Bakan Varank'ın akademik geçmişini sorgulamaya kalktı.