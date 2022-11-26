“Hevesleri kursaklarında kalacak”! AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den Büyük İstanbul Buluşmasına ilişkin açıklamalar





GALATASARAY STADI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Galatasaray Nef Stadyumu'nda, yaklaşık 100 bin kişiyle gerçekleştirilecek buluşmanın detaylarını, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de anlattı.

Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızla sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buluşmak için İstanbul hazır bu coşkuyu heyecanı bekliyoruz." şeklinde konuştu.







Kabaktepe, "Bizim programımızın adı birlik irade ve zafer. 'Sokak Sokak 2023' dediğimiz çalışma programımız var." dedi.



Osman Nuri Kabaktepe, "Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkıp biz hazırız, diye içtimaya çıkacağız bir nevi..." ifadelerine yer verdi.