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    Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ta Cuma namazını kıldıktan sonra Tuzla’ya gitmek üzere hareket etti. Erdoğan’ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerlerken durdu. Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran’ı ikna etti. Erdoğan. İkna ettiği Murat Duran’ı evine gönderdi.

    Başkan yetişti hayatı değişti

    Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken bir kişinin intihar girişiminde bulunduğunu fark etti.

    Araçtan indi. Atlamak üzere olan Murat Duran'ı ikna etti.

    Evine gönderdiği vatandaşla ilgilenilmesi için de talimat verdi.

    MİLLETİN TEMSİLCİSİ OLAMAZLAR
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, "Terör örgütlerinin son dönemde yapmış olduğu saldırılarda hayatını kaybeden 8 vatandaşımızdan 2'si kadın öğretmenimiz, üçü de çocuk yaştaki evlatlarımızdır. Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları alçakça katletmiş olsa tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne STK'lardan, ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Parlamentoya öyle veya böyle girip teröristlerle kolkola Kandil'de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz Dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti
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