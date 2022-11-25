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    • 25.11.2022 07:24
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    Son dakika: Mersin'de PKK operasyonu

    Son dakika haberleri... Mersin'de PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin olduğu 18 adrese operasyon düzenlendi.

    Mersin’de PKK operasyonu

    Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 18 şüphelinin yakalanmasına amacıyla operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

    Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.

    Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

    Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.

    Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Mersin'de PKK operasyonu
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