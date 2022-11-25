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    • 25.11.2022 12:48
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    Bağcılar'da zehir tacirlerine baskın: 6 kişi yakalandı

    İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi yakalanırken 3 kilo 761 gram metamfetamin, 1 kilo 420 gram metamfetamin yapımında kullanılan ham madde, 480 gram marihuana, 1 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımı için kurulmuş düzenek, 9 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 380 lira, 300 dolar ile 150 avro ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine baskın

    İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

    Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 2 evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    6 KİŞİ YAKALANDI
    Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kadın zanlılar F.S. ve M.B.H. ile H.P, M.B, M.M. ve S.A'yı yakaladı.

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan aramalarda, 3 kilo 761 gram metamfetamin, 1 kilo 420 gram metamfetamin yapımında kullanılan ham madde, 480 gram marihuana, 1 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımı için kurulmuş düzenek, 9 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 380 lira, 300 dolar ile 150 avro ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Bağcılar'da zehir tacirlerine baskın: 6 kişi yakalandı
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