Bağcılar'da zehir tacirlerine baskın: 6 kişi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 2 evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kadın zanlılar F.S. ve M.B.H. ile H.P, M.B, M.M. ve S.A'yı yakaladı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 3 kilo 761 gram metamfetamin, 1 kilo 420 gram metamfetamin yapımında kullanılan ham madde, 480 gram marihuana, 1 gram kokain, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımı için kurulmuş düzenek, 9 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 380 lira, 300 dolar ile 150 avro ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.