Bakan Bozdağ Düzce'de açıkladı: "Adliye binamız pazartesi sabah itibariyle faaliyetini sürdürecek"

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmamasını diledi.

Bozdağ, "Bir yandan bunu söylerken, öte yandan da ülkemizde depremlerin bir gerçek olduğunu unutmadan deprem karşısında konut stokumuzu, altyapı ve üstyapımızı deprem mevzuatına uygun teknik bir şekilde yapılması gerekenleri yapma hususunda da büyük hassasiyet gösterdiğimizi buradan ayrıca ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve diğer konut projeleriyle son 20 yıl içerisinde önemli mesafe katettiğini belirten Bozdağ, bundan sonra da konut stokunun dönüştürülmesi, deprem mevzuatına uygun altyapı ve üstyapı oluşturulması konusundaki çabaların artarak süreceğini kaydetti.

Düzce Adliyesinde yaptığı incelemelerle ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Allah'a şükürler olsun adliyemizin dış cephesinde olan şey dışında içeride herhangi bir şey yok. Sadece bazı yerlerde dolaplarının yıkıldığını gördük ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimizle gördük." ifadesini kullandı.