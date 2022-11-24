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    • 24.11.2022 11:23
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    • 24.11.2022 12:31
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    Bakan Bozdağ Düzce'de açıkladı: "Adliye binamız pazartesi sabah itibariyle faaliyetini sürdürecek"

    Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'de açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "İnşallah adliye binamız pazartesi sabah itibariyla faaliyetini sürdürecek." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adliye binası ne zaman hizmete girecek?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesinin ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını, adliyenin pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

    Bozdağ, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören Düzce Adliyesinde incelemelerde bulundu, Vali Cevdet Atay ile Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den bilgi aldı.

    İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmamasını diledi.

    Bozdağ, "Bir yandan bunu söylerken, öte yandan da ülkemizde depremlerin bir gerçek olduğunu unutmadan deprem karşısında konut stokumuzu, altyapı ve üstyapımızı deprem mevzuatına uygun teknik bir şekilde yapılması gerekenleri yapma hususunda da büyük hassasiyet gösterdiğimizi buradan ayrıca ifade etmek isterim." dedi.

    Bakan Bozdağ'dan önemli açıklamalar

    Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve diğer konut projeleriyle son 20 yıl içerisinde önemli mesafe katettiğini belirten Bozdağ, bundan sonra da konut stokunun dönüştürülmesi, deprem mevzuatına uygun altyapı ve üstyapı oluşturulması konusundaki çabaların artarak süreceğini kaydetti.

    Düzce Adliyesinde yaptığı incelemelerle ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Allah'a şükürler olsun adliyemizin dış cephesinde olan şey dışında içeride herhangi bir şey yok. Sadece bazı yerlerde dolaplarının yıkıldığını gördük ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimizle gördük." ifadesini kullandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığından teknik ekiplerin, adliye binasını incelediğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

        "Ön inceleme yaptılar. Bundan sonra da ayrıca bir incelemeyi yapacaklar. Burada eksik ne varsa onları tamamlamak ve onları gidermek bizim vazifemiz. Ön rapora göre çıkan veriler önümüzdeki kısa sürede ne yapacağımızı bize gösteriyor ve onları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İnşallah adliye binamız pazartesi sabah itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek. Zaten şu anda da faaliyetlerini devam ettiriyor. Ama bazı tamirat, tadilat yapılması gereken yerler var. Arkadaşlarımız hafta sonu da çalışarak, pazartesiye kadar bütün bunları tamam ederek, Düzceli hemşehrilerimizin hizmetine yeniden sunacaklardır."

        "EK BİR ADALET BİNASI İÇİN ÇALIŞMAYI BAŞLATTIK"
        Adalet Bakanı Bozdağ, adliyenin bulunduğu yerde bir adalet kompleksinin oluşturulması konusunu da değerlendirdiklerini dile getirerek, "Adliyemizin yanında bazı yerler var. Bunların tamamı Adalet Bakanlığına aktarılmak suretiyle Düzce iline bir adalet kompleksi kazandıracağız, ek bir adalet binasını da Düzce'mize kazandırmak için çalışmayı başlattık. Bundan sonra hep beraber bu çalışmayı da takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.
            HangiKredi
            Haberler Güncel Bakan Bozdağ Düzce'de açıkladı: "Adliye binamız pazartesi sabah itibariyle faaliyetini sürdürecek"
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