Milli Muharip Uçak'a yerli beyin! Bakan Varank Meclis'te tanıttı

Bakan Varank bu sırada konuşmasına devam ederken, 5'inci nesil bir savaş uçağı olacak MMU'nun görev bilgisayarını başarıyla ürettiklerini ifade etti ve "Zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi." ifadesini kullandı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sırasında Bakan Varank, 2023 yılı bütçesini sundu. Geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebileyen dört ülkeden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, "5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağımızın görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi." ifadelerini kullandı.