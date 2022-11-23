İstanbul’da barajlarında kuraklık alarmı: Son 12 ayın en düşük seviyesi ölçüldü

Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23.72, Terkos'ta yüzde 40.52, Sazlıdere'de yüzde 41.60, Alibeyköy'de yüzde 18.51, Büyükçekmece'de yüzde 42.73, Ömerli'de yüzde 37.04 Darlık'ta yüzde 36.29, Elmalı'da 39.46, Kazandere'de 11.79, Pabuçdere'de 3.38 olarak kaydedildi.

GÜNLÜK TÜKETİM 3 MİLYON M3

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 308 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.