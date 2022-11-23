İstanbul’da barajlarında kuraklık alarmı: Son 12 ayın en düşük seviyesi ölçüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35.47 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Barajlardaki su oranı 2020'de aynı tarihlerde yüzde 26.34, 2016'da ise 35.17 olarak gerçekleşmişti. Verilere göre kentin bir bölümünde etkili olan yağışlar barajlara yüzde 0.07'lik bir artış getirdi.
Barajlardaki su miktarı Istrancalar'da yüzde 23.72, Terkos'ta yüzde 40.52, Sazlıdere'de yüzde 41.60, Alibeyköy'de yüzde 18.51, Büyükçekmece'de yüzde 42.73, Ömerli'de yüzde 37.04 Darlık'ta yüzde 36.29, Elmalı'da 39.46, Kazandere'de 11.79, Pabuçdere'de 3.38 olarak kaydedildi.
GÜNLÜK TÜKETİM 3 MİLYON M3
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 308 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar kente verilen su miktarı 985.98 milyon metreküp olurken, günlük ortalama su tüketimi ise 3 milyon 30 metreküp seviyesinde.