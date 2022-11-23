HDPKK'dan kirli provokasyon! Terörist elebaşının yeğeni Ömer Öcalan drone'a şişe fırlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe- Kılıç Harekatı ile teröristlerin inlerin başlarına yıkmaya devam edyor.

Basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP'li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine alınmadı. Polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi alırken, HDP'li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği'nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. İlçeye alınmayan milletvekilleri bekleyişleri devam ediyor.

PENÇE- KILIÇ HAREKATI'NA PROTESTOSU ENGELLENDİ

HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nı protesto etmek istedi.