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    • Güncel
    • 23.11.2022 17:16
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    • 23.11.2022 17:49
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    HDPKK'dan kirli provokasyon! Terörist elebaşının yeğeni Ömer Öcalan drone'a şişe fırlattı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’de sivilleri hedef alan saldırılarının ardından harekete geçerek Suriye ve Irak’ın kuzeyine “Pençe-Kılıç” hava harekatı düzenledi. Terör hedeflerinin yerle bir edildiği harekatta çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken aralarında HDP’li milletvekillerinin olduğu grup Şanlıurfa’nın Suruç’ta basın açıklaması yaparak harekatı protesto etmek istedi. HDP’li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği’nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösteren polis ve jandarma, bölgede yoğun güvenlik önlemi alarak protestocuları ilçeye almayarak provokasyona geçit vermedi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan, dron ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki elindeki su şişesini fırlatarak tepki gösterdi.

    HDP’li vekillerin PKK eylemine geçit yok!

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe- Kılıç Harekatı ile teröristlerin inlerin başlarına yıkmaya devam edyor.

    Basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen, aralarında HDP'li milletvekillerinin olduğu grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine alınmadı. Polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemi alırken, HDP'li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği'nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. İlçeye alınmayan milletvekilleri bekleyişleri devam ediyor.

    PENÇE- KILIÇ HAREKATI'NA PROTESTOSU ENGELLENDİ
    HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nı protesto etmek istedi.

    PROVOKASYONA GEÇİT YOK!
    Suruç'ta, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen aralarında HDP milletvekillerinin de olduğu gruba izin verilmedi. Şanlıurfa Valiliği, pazartesi günü il genelinde 15 gün boyunca etkinliklere kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

    Suruç ve sınıra ulaşımın sağlandığı bölgelerde zırhlı araçlarla önlem alan jandarma ekipleri, HDP'li grubu durdurdu.

    YASAĞA RAĞMEN PROTESTOYA GELDİLER
    İlçeye girmek isteyen gruba Şanlıurfa Valiliği'nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 günlük basın açıklaması, miting, yürüyüş yapılmamasına yönelik yasaklama kararı aktarıldı.

    Alınan yoğun güvenlik önlemine ve ilçeye girişlerine izin verilmemesine HDP'liler tepki gösterdi. Jandarmanın geçişe izin vermemesi üzerine grubun çevresi barikatlarla çevrildi. Grubun yolda bekleyişi devam ediyor.

    DRONA SU ŞİŞESİ ATTI
    Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, dron ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle dronu uzaklaştırmak istedi.
        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
        Haberler Güncel HDPKK'dan kirli provokasyon! Terörist elebaşının yeğeni Ömer Öcalan drone'a şişe fırlattı
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