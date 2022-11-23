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    • 23.11.2022 17:13
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    • 23.11.2022 18:24
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    Taksim Meydanı'nda unutulan valiz hareketli anlara neden oldu!

    Son dakika haberi... Taksim Meydanı'nda bulunan valiz, polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Taksim Meydanı'nda ekipleri alarma geçiren valizin Kırgız bir turist tarafından unutulduğu ortaya çıktı. Olay yerine geri gelen turist bavulun kendisine ait olduğunu söyleyince polis sahibine teslim etti.

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    VALİZİN SAHİBİ GERİ GELDİ
    Taksim Meydanı'nda ekipleri alarma geçiren valizin Kırgız bir turist tarafından unutulduğu ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren bavul incelenirken, geri gelen turist bavulun kendisine ait olduğunu söyleyince polis sahibine teslim etti.



    KIRGIZ TURİST UNUTMUŞ
    Olay, saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırgız bir turist Taksim Meydanı tramvay durağının arkasında bavulunu unutup bölgeden ayrıldı. Bavulu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırıp, bavulu incelemeye başladı.



        TAKSİM'DE PANİK ANLARI SON BULDU
        Bu sırada bavulunu unuttuğunu anlayan Kırgız turist koşarak olay yerine gelip, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Turistin pasaportunu inceleyen polis ekipleri, bavulu inceledikten sonra sahibine teslim etti. Turistin bavulunu alıp bölgeden ayrılmasıyla birlikte Taksim Meydanı'ndaki panik anları sona erdi.

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