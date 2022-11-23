Taksim Meydanı'nda unutulan valiz hareketli anlara neden oldu!





VALİZİN SAHİBİ GERİ GELDİ

Taksim Meydanı'nda ekipleri alarma geçiren valizin Kırgız bir turist tarafından unutulduğu ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren bavul incelenirken, geri gelen turist bavulun kendisine ait olduğunu söyleyince polis sahibine teslim etti.