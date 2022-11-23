Taksim Meydanı'nda unutulan valiz hareketli anlara neden oldu!

İstiklal Caddesinde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından Taksim'de bulunan sahipsiz valiz ekipleri alarma geçirdi.
TAKSİM'DE UNUTULAN VALİZ BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU | VIDEO
İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden Taksim Meydanı'nda bulunan valiz, polis ekiplerini hareket geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
VALİZİN SAHİBİ GERİ GELDİ
Taksim Meydanı'nda ekipleri alarma geçiren valizin Kırgız bir turist tarafından unutulduğu ortaya çıktı. Polisi alarma geçiren bavul incelenirken, geri gelen turist bavulun kendisine ait olduğunu söyleyince polis sahibine teslim etti.
KIRGIZ TURİST UNUTMUŞ
Olay, saat 17.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırgız bir turist Taksim Meydanı tramvay durağının arkasında bavulunu unutup bölgeden ayrıldı. Bavulu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırıp, bavulu incelemeye başladı.