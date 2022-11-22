Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, hizmete giriyor. 21 Aralık 2012 yılında inşa edilmeye başlanan baraj 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Baraj, havzadaki diğer barajların enerji üretimine de katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak.
YUSUFELİ BARAJI NEREDE?
Yusufeli Barajı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'in yaklaşık 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerinde bulunan Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer almaktadır.
YUSUFELİ BARAJI YÜKSEKLİĞİ KAÇ METRE?
Yapımına 2012 yılında başlanan baraj, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı oldu.