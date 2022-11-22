🔶Bu tasarım aynı zamanda devasa gövdeye zarif bir görünüm kazandırıyor.

🔶Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

🔶Yusufeli Barajı, mansabında bulunan (nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen) barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Böylelikle, HES vasıtasıyla Antalya'nın bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar elektrik üretimi yapılabilecek. Yusufeli Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

🔶Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı Barajlarına regüle edilmiş su bırakacağı için, bu barajların enerji üretim miktarlarına da önemli oranda bir katkı sağlayacak.