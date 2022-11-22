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    • 22.11.2022 14:50
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    YUSUFELİ BARAJI nerede, yüksekliği kaç metre, ne kadar elektrik üretecek? || TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEĞİ || İşte Yusufeli Barajı'nın özellikleri

    Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali için geri sayım başladı. Türkiye'nin en yüksek barajının yapımına 2012 yılında başlandı. Gövde yüksekliği açısından Türkiye'de birinci ve dünyada ise 5. olan baraj hizmete giriyor. İşte Yusufeli barajı ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    YUSUFELİ BARAJI nerede?

    Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, hizmete giriyor. 21 Aralık 2012 yılında inşa edilmeye başlanan baraj 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Baraj, havzadaki diğer barajların enerji üretimine de katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak.

    YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

    Yusufeli Barajı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'in yaklaşık 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerinde bulunan Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer almaktadır.

    YUSUFELİ BARAJI YÜKSEKLİĞİ KAÇ METRE?

    Yapımına 2012 yılında başlanan baraj, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı oldu.

        YUSUFELİ BARAJI NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK?

        2,2 milyar metreküp depolama kapasitesi olan Yusufeli Barajı'nın dev gövdesinin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

        YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ

        🔶275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği olan Yusufeli Barajı, dünyada da 5. sırada.

        🔶Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde. Eyfel Kulesi'nden sadece 25 metre daha kısa olan baraj, bu devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5. sırada yer alıyor.

        🔶Baraj gövdesi 1910 adet beton bloktan oluşuyor. Bu blokların her biri ise 3 metre yüksekliğinde. Ayrıca gövde yüksekliği boyunca her 25 metrede bir gövdeyi boyuna kat eden toplam 5 kilometre uzunluğunda da kontrol galerileri bulunmaktadır.

        🔶Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı.

        🔶Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde, barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor.

            🔶Bu tasarım aynı zamanda devasa gövdeye zarif bir görünüm kazandırıyor.

            🔶Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

            🔶Yusufeli Barajı, mansabında bulunan (nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen) barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Böylelikle, HES vasıtasıyla Antalya'nın bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar elektrik üretimi yapılabilecek. Yusufeli Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

            🔶Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı Barajlarına regüle edilmiş su bırakacağı için, bu barajların enerji üretim miktarlarına da önemli oranda bir katkı sağlayacak.

            🔶Baraj projesi çerçevesinde Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları projelendirildi.

            🔶Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen relokasyon yollarında, 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunuyor.

            🔶Projede ayrıca, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 adet kavşak yer alıyor.

            🔶Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edilirken, projedeki tüneller Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile 5 yıl içerisinde tamamlandı.

            🔶Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tünelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde Tünel Kontrol Merkezi de bulunacak. Güzergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri, toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü ile sağlanacak.

            🔶Tekkale Viyadüğü 628 metre uzunluğunda dengeli konsol yöntemiyle inşa edildi. 5 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 144 metreye ulaşıyor.

            🔶Köprünün üstyapı genişliği 14,5 metre. Yusufeli Viyadüğü ise itme sürme yönteminin kullanıldığı ortotropik çelik üstyapı tipinde 685 metre uzunluğunda, 9 açıklıklı olarak projelendirildi.

            🔶En yüksek ayağı 147 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metre. Viyadüğün 2023 yılı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor. Şilenkar Viyadüğü'nün uzunluğu ise 530 metre. 4 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 135 metreye ulaşıyor.

                🔶Dengeli konsol yöntemi ile inşa edilen köprünün üstyapı genişliği 16,5 metre. Yusufeli Baraj Viyadüğü 345 metre uzunluğunda, dengeli konsol yöntemiyle 3 açıklıklı yapıldı. En yüksek ayağı 72 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metre.

                🔶Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardı da arttı. Proje ile Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardı yükseltildi, bölgeler arası ticari hareketliliğin artırılmasına katkı sağlandı.

                🔶Ayrıca Artvin-Erzurum yolu daha güvenli ve konforlu hale geldi. Yolun büyük bölümü tünel, köprü ve viyadüklerle aşıldı, doğa korundu.

                🔶Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları; Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ile Yusufeli-İspir gibi yerel yol ağlarının da konforlu karayolu bağlantısı sağlandı.
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                Haberler Güncel YUSUFELİ BARAJI nerede, yüksekliği kaç metre, ne kadar elektrik üretecek? || TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEĞİ || İşte Yusufeli Barajı'nın özellikleri
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