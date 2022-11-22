Terör örgütü PKK'dan kaçan kaçana: 3'ü daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor. PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerin, 2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 112'YE YÜKSELDİ

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 112'ye yükseldiği kaydedildi.