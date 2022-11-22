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    • Güncel
    • 22.11.2022 14:19
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    • 22.11.2022 14:21
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    Terör örgütü PKK'dan kaçan kaçana: 3'ü daha teslim oldu

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    3 terörist daha teslim oldu!

    Terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor. PKK/KCK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerin, 2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

    BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 112'YE YÜKSELDİ
    Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 112'ye yükseldiği kaydedildi.

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