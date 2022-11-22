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    • 23.11.2022 04:40
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    Son dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve birçok ilde hissedildi

    Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul ve birçok çevre ilde hissedildi. AFAD, depremin saat 04.08'de meydana geldiğini ve merkez üssünü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olarak açıkladı.

    Düzce’de 5.9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Deprem, Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.



    VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08'de #Düzce #Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

    İşte son depremler listesi;



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    Haberler Güncel Son dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve birçok ilde hissedildi
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