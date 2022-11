Son dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve birçok ilde hissedildi: Yaralılar var | SON DEPREMLER

"ESKİ, DEPREM GÖRMÜŞ BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ, CAN KAYBININ OLMAMASININ EN BÜYÜK ETKENİ"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da depremle ilgili ilçede can kaybı olmadığını bildirdi.

Mahalleleri gezdiklerini, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Demircan, Kaymakam ve halkla birlikte meydanlarda olduklarını kaydetti.

Kentte 1999'daki depremi yaşamayan, olayın farkında olmayan gençlerde biraz panik havası olduğunu işaret eden Demircan şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın, devletimizin uygulamış olduğu deprem yönetmeliklerine uyması neticesinde binalarımızda can kaybı meydana gelmedi. Eski binaların da deprem görmüş binaların da güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni. Tekrar halkımıza, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bölgemizde, ilçemizde bize intikal eden can kaybının olmaması sevindirici. Ama gün ışıyınca zararlar nedir, devletimizin yetkilileri bunları inceler, biz de ona göre gerekli bilgileri edinmiş oluruz."