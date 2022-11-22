Son dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve birçok ilde hissedildi: Yaralılar var | SON DEPREMLER

BOLU'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, "Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BİR DEPREM DAHA!

Düzce resmen beşik gibi sallanıyor. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD yaptığı son dakika açıklamasında "Biri ağır olmak üzere 35 yaralı var." ifadelerini kullandı.

SOYLU DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Köylerdeki taramalar, özellikle Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramalar tamamlandı gibi. Birkaç ahır yıkıntısının dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil" dedi. Soylu deprem bölgesine gidiyor.