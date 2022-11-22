Son dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve birçok ilde hissedildi: Yaralılar var | SON DEPREMLER

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.
Depreme ilişkin son gelişmeler;
YARALI SAYISI YÜKSELDİ
AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.
10 BİN BATTANİYE 500 ÇADIR
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
DÜZCE'DEN ACI HABER
Düzce depreminden acı haber geldi. Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
KIZILAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.
Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.
DÜZCE BEŞİK GİBİ
Düzce'de 07:30 sularında 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
SOYLU DÜZCE'DEN AÇIKLADI: 30'UN ÜZERİNDE YARALI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinden açıklamalarda bulundu. Soylu, "30'un üzerinde yaralı var. 70'in üzerinde artçı sarsıntı oldu." dedi.
BAKAN KOCA BİLANÇOYU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." dedi.