Çok sayıda ilde FETÖ operasyonları: 22 gözaltı kararı

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

İHRAÇ ÖĞRENCİLERİ KODLADILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04/04/2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 kişi ve 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında soru dağıttığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında, 22 Kasım 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.