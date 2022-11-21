İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.

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