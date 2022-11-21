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    • Güncel
    • 21.11.2022 08:41
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    • 21.11.2022 09:03
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    İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

    İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatilin ardından okulların açılmasıyla birlikte Maltepe D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik verilerine göre 08.00 sıralarında trafik yüzde 62’ye ulaştı.

    Ara tatilin ardından trafik kilitlendi

    İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
    Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 karayolunda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

    Ara tatilin ardından trafik kilitlendi

    Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı
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