Karkamış ilçesi nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep Merkez ile Karkamış arası kaç km? Karkamış roket saldırısında son durum ne, ölü yaralı var mı?

BAKAN SOYLU: 1'İ ÇOCUK 3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise terör saldırı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Öncüpınar kapısına hemen Öncüpınar kapısının aynındaki Özel Hareat yerleşkemize ÇNRA atıldı. Havanlarla, biri özel harekat biri komiser olmak üzere 8 güvenlik personelimiz yaralanmış oldu. Gece de Gaziantep'e sınır bölgelerine atıldı ama ancak isabet almamıştı. BUgün öğle üzeri yine sınır ötesinden havan atıldı. 3 havan atışı gerçekleşti. ARdından yerleşim yerlerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı.

Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri de çocuk, biri öğretmen, yerleşim yerlerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda kaybımız sözkonusu. Allah rahmet eylesin.

Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik saldırılara karşı cevabı en güçlü şekilde verilecektir, gerekli tüm adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içinde ve dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir. Okulun bahçesine atış geldi.

Bir çocukla bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı olan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu.