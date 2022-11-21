Karkamış ilçesi nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep Merkez ile Karkamış arası kaç km? Karkamış roket saldırısında son durum ne, ölü yaralı var mı?

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Vali Gül'den ilk açıklama geldi. Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti" dedi.
PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesinden ateşlenen 5 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise terör saldırısı ilişkin açıklamada bulunurken, 'Karkamış'ta havan saldırısı sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri öğretmen biri öğrenci.10 vatandaşımız yaralandı.' ifadelerini kullandı.
Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.
TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI
Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.
Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi,
Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.
Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış'a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.