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    • 21.11.2022 13:03
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    Karkamış ilçesi nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep Merkez ile Karkamış arası kaç km? Karkamış roket saldırısında son durum ne, ölü yaralı var mı?

    Son dakika haberine göre, PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesinden ateşlenen 5 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Havan saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi de yaralandı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "Karkamış ilçesi nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep Merkez ile Karkamış arası kaç km? Karkamış'a roket mi atıldı, ölü yaralı var mı?" soruları merak edildi. İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Karkamış ilçesi nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep Merkez ile Karkamış arası kaç km? Karkamış roket saldırısında son durum ne, ölü yaralı var mı?

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Vali Gül'den ilk açıklama geldi. Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti" dedi.

    PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Suriye'nin Kobani bölgesinden ateşlenen 5 roket, Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise terör saldırısı ilişkin açıklamada bulunurken, 'Karkamış'ta havan saldırısı sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri öğretmen biri öğrenci.10 vatandaşımız yaralandı.' ifadelerini kullandı.

    Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

    TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

    Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

    Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi,

    Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.

    Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış'a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

        BAKAN SOYLU: 1'İ ÇOCUK 3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise terör saldırı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

        Öncüpınar kapısına hemen Öncüpınar kapısının aynındaki Özel Hareat yerleşkemize ÇNRA atıldı. Havanlarla, biri özel harekat biri komiser olmak üzere 8 güvenlik personelimiz yaralanmış oldu. Gece de Gaziantep'e sınır bölgelerine atıldı ama ancak isabet almamıştı. BUgün öğle üzeri yine sınır ötesinden havan atıldı. 3 havan atışı gerçekleşti. ARdından yerleşim yerlerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı.

        Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biri de çocuk, biri öğretmen, yerleşim yerlerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda kaybımız sözkonusu. Allah rahmet eylesin.

        Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik saldırılara karşı cevabı en güçlü şekilde verilecektir, gerekli tüm adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içinde ve dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir. Okulun bahçesine atış geldi.

        Bir çocukla bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı olan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu.

        'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSANLIK DIŞI SALDIRISINI LANETLİYORUZ'

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise terör saldırısı sonrasında Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Çelik, "

        Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz... Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz!" ifadelerini kullandı.

        KARKAMIŞ NEREDE, NEREYE BAĞLI?

        Karkamış, Gaziantep ilinin bir ilçesidir.

        Karkamış, Gaziantep'in sanayi yönünden en az gelişmiş ilçesi ise de, Suriye-Türkiye sınır kapılarını ilçe bünyesinde barındırdığı için konumu itibarıyla önemli bir yere sahiptir. İlçe toprakları tarıma elverişlidir. Karkamış ilçesi su yönünden çok şanslıdır, çünkü ilçe hem Fırat nehrine yakın hem de ilçenin içinden su kanalları geçmektedir. Halkın çoğunluğu Türkmen'dir ve Araplarda yaşamaktadır. Bronz Çağ döneminde Uruk olarak adlandırılmıştır. Sümerlerin ünlü destanı Gılgamış'ın burada yazıldığı ve destan kralının Fırat nehri yakınlarındaki antik kentte yaşadığı sanılmaktadır. Karkamış ilçesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yüzölçümü 341.000 m2, rakımı ise 365 metredir. Gaziantep il merkezine 75 km'lik bir yol ile bağlıdır. Karkamış ilçesinin doğusunda Fırat nehri, batısında Oğuzeli ilçesi, kuzeyinde Nizip ilçesi, Güneyinde Suriye devleti yer almaktadır.
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        Haberler Güncel Karkamış ilçesi nerede, hangi ile bağlı? Gaziantep Merkez ile Karkamış arası kaç km? Karkamış roket saldırısında son durum ne, ölü yaralı var mı?
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