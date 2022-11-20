Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir ekonomik tahmini tutmadı! Alay konusu oldu: Akıl hocasını değiştirsin!

CHP lideri, bugüne dek hiçbir proje gündeme getiremedi! Halka sürekli "Almayın! Satmayın!" dedi. Amerika'ya ve İngiltere'ye gitti. Para istedi. Yetinmedi! Şimdi de borsaya girdi!



"Felaket tellallığı" yapıp piyasayı manipüle etmek istedi. Yani suç işledi! Kendi mahallesindeki spekülatörleri bile geçti. Alay konusu haline geldi: Verdiği bilgiler yanlış! Akıl hocasını değiştirsin!



NELER SÖYLEDİ NELER

Araba almayın!

Elektrik faturasını yatırmayın!

Öğretmenler! sınava girmeyin!

Öğrenciler! sakın ha KYK

Borçlarınızı ödemeyin.

Faizler artsın, dolar fırlasın,

Borsada kimse kalmasın!



YATIRIM UZMANLARINI GEÇTİ

Kılıçdaroğlu'nun yazdığını ben yazsam, 5 yıl hapisle yargılanırım.

Kemal Bey, şirket değerlerini tekrar gözden geçirin.

O şirketler batarsa çalışanlar da işsiz kalır!



Kılıçdaroğlu, vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu dün toprağa verdi. Erdoğan da taziyelerini iletti.

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