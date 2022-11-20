Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir ekonomik tahmini tutmadı! Alay konusu oldu: Akıl hocasını değiştirsin!

    Kılıçdaroğlu, 'kriz kahini' Roubine ile 'yatırım gurusu' Mobius gibi isimleri solladı. Ekonomik tahminlerini sıraladı. Ama hiçbiri tutmadı. Yine alaya alındı.

    Eko’no’mist

    CHP lideri, bugüne dek hiçbir proje gündeme getiremedi! Halka sürekli "Almayın! Satmayın!" dedi. Amerika'ya ve İngiltere'ye gitti. Para istedi. Yetinmedi! Şimdi de borsaya girdi!

    "Felaket tellallığı" yapıp piyasayı manipüle etmek istedi. Yani suç işledi! Kendi mahallesindeki spekülatörleri bile geçti. Alay konusu haline geldi: Verdiği bilgiler yanlış! Akıl hocasını değiştirsin!

    NELER SÖYLEDİ NELER
    Araba almayın!
    Elektrik faturasını yatırmayın!
    Öğretmenler! sınava girmeyin!
    Öğrenciler! sakın ha KYK
    Borçlarınızı ödemeyin.
    Faizler artsın, dolar fırlasın,
    Borsada kimse kalmasın!

    YATIRIM UZMANLARINI GEÇTİ
    Kılıçdaroğlu'nun yazdığını ben yazsam, 5 yıl hapisle yargılanırım.
    Kemal Bey, şirket değerlerini tekrar gözden geçirin.
    O şirketler batarsa çalışanlar da işsiz kalır!

    Kılıçdaroğlu, vefat eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu dün toprağa verdi. Erdoğan da taziyelerini iletti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD’li komutandan PKK/YPG’li teröristlere tebrik
    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir ekonomik tahmini tutmadı! Alay konusu oldu: Akıl hocasını değiştirsin!
        SON DAKİKA