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    Başkan Erdoğan'dan kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na taziye!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi vefat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi.

    DÜN GECE HAYATINI KAYBETTİ
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), Kocaeli'de yaşadığı evde hayatını kaybetti.

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

    Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


    Fotoğraf: Celal Kılıçdaroğlu

    Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TAZİYE
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

        "KARDEŞİNİZİN VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
        Erdoğan mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

        Başkan Erdoğan'ın mesajı Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılırken Erdoğan o paylaşımı retweetledi.

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