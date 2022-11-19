Başkan Erdoğan'dan kardeşi vefat eden Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

"KARDEŞİNİZİN VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Erdoğan mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.