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    • 21.11.2022 06:59
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    Kadına şiddete sıfır tolerans! Bakan yanık açıkladı: Atılan adımlar dünyaya örnek oldu

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '25 Kasım'da İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde, 'şiddet uygulayana çok yönlü sosyal hizmet modeli'nin detaylarını paylaşacak. 'Sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Takım elbise giymek ya da kravat takmak iyi hal indiriminden kategorik olarak çıkarıldı. Israrlı takip Türk Ceza Kanunu'nda da bir suç olarak düzenlendi ve cezası da 6 aydan 2 yıla kadar şeklinde düzenlendi." dedi.

    Kadına şiddete sıfır tolerans

    Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 'sıfır tolerans' ilkesi ile yürüttüklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle özel açıklamalarda bulundu:

    20 yıldır şiddete karşı çok boyutlu değerlendirme ve iyileştirme hali oluşturmaya çalıştık. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hedefimiz sıfır tolerans ilkesi ile hiçbir kadının şiddete uğramadığı sosyal dokuyu ve sosyal hayatı inşa edene kadar çalışmaya devam etmektir. 85 milyon insanın şiddetin olmadığı mahallesi yoktur. Hepimizin el birliği ile bu meseleyle mücadele etmesi gerekiyor.


    Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında dünyada ağırlıklı ve tek odak kadındı yani şiddet mağruruydu. Mağdurun korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesinin şiddetle mücadelede bir anlamda yeterli olacağı gibi bir algı vardı. Fakat olmadığını hepimiz görüyoruz. Mağdurun korunması, desteklendirilmesi, güçlendirilmesi, can güvenliğinin sağlanması, ekonomik olarak ve istihdama katılımının desteklenmesi vb. her türlü başlık yine çok önemli. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda herhangi bir eksilme olmayacağı gibi aynı kararlılık ve dikkatle mağrurun korunması ve desteklenmesi hukuki sosyal ve ekonomik anlamda devam edecek. Bunun yanında şiddetin oluşmasını engelleyecek yeni adımlar atılacak. Bu kapsamda failin de rehabilitasyonu, faille ilgili de bir takım çalışmalar hazırlıyoruz. Şiddet uygulayana çok yönlü sosyal hizmet modelini 2023'te hayata geçireceğiz.
    Son verilere göre 4.2 milyon kişi tarafından indirildi. Yeni eklenen dil seçenekleriyle de 11 ayrı dilde hizmet veriyor. Manuel telefonlarda da bir program oluşturulması noktasında çalışma yapılıyor.


    81 ilimizin her birinde bir Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) var. 7 büyük şehirde birer tane daha açma projemiz var. Bununla ilgili ilk olarak ikinci ŞÖNİM'i Mersin'de açtık. Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Adana gibi 6 ilde daha birer ŞÖNİM daha açacağız. Ayrıca sosyal hizmet merkezlerimiz şu anda Türkiye genelinde 393 sosyal hizmet merkezimiz var. Sosyal hizmet merkezlerimiz bizim bakanlığımızın ana hizmet konularının sevk ve idare edildiği merkez kuruluşlarımız. Buralarda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında şiddetle mücadele irtibat noktalarımız var.


        Sabah'ta yer alan habere göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yargıda atılan adımlar dünyaya örnek olduğunu belirten Bakan Yanık, "Somut pişmanlık emaresi içermeyen davranış biçimleri indirim sebebi olmaktan çıktı. Takım elbise giymek ya da kravat takmak iyi hal indiriminden kategorik olarak çıkarıldı. Israrlı takip Türk Ceza Kanunu'nda da bir suç olarak düzenlendi ve cezası da 6 aydan 2 yıla kadar şeklinde düzenlendi." dedi.

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