Türkiye Ahıska Türkleri için hareke geçti! Herson'dan çıkarıldılar...

Rusya'nın çekilme kararı aldığı Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Ahıska Türkleri için Türkiye harekete geçti.
HERSON'DAN ÇIKARILDILAR
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliğinin yoğun girişimleri ile Herson'dan çıkarılan Ahıska Türkleri Rusya'dan çıkış yaptıktan sonra Gürcistan'a ulaştı.
SARP SINIR KAPISINDAN GELECEKLER
Diplomatik kaynaklar yine 88 kişiden oluşan Ahıska Türklerinin Gürcistan sınırından Sarp Sınır kapısına ulaşmalarının 12 saati bulması bekleniyor.
84 AHISKA TÜRK'Ü İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMUŞTU
Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Rusya üzerinden Türkiye'ye getirilmesine karar verilmişti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 84 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıktı.
Ancak grupta yer alan kişilerden bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı.
İZİNLER ALINDI
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.