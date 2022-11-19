Türkiye Ahıska Türkleri için hareke geçti! Herson'dan çıkarıldılar...

Yürütülen çabalarla 84 kişilik grup, dün Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yaptı.

Öte yandan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince de Gürcistan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu.

Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye ulaşması beklenen Ahıska Türklerinin Türkiye'ye girişi ve misafir edilmeleri için gerekli hazırlıklar ilgili makamlarca tamamlandı.