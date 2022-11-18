Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü! Mücadeleye 'hep birlikte devam' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.