Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü! Mücadeleye 'hep birlikte devam' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.
MÜCADELEYE HEP BİRLİKTE DEVAM
KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.
"KKTC BİR AN ÖNCE RESMEN TANINMALI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı tarihi konuşmada dünyaya 'KKTC'yi tanıyın' çağrısında bulunmuştu.
Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;
Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz.