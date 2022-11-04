Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katılacağını duyurdu.
Kalın, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Şuşa, Paris ve İstanbul'un Ortak Değeri: Ahmet Bey Ağaoğlu" Uluslararası Sempozyumu'na katıldı.
Sempozyuma katılan diğer başlıca isimler ise Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Eski Azerbaycan Dışişleri Bakanı Vilayet Guliyev oldu. Programda konuşan Kalın, Azerbaycan'ın tarihi isimlerinden biri olan Ahmet Ağaoğlu'na, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine, Karabağ Zaferi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.
ŞAHİT OLDUĞUMUZ İÇİN MEMNUNİYET DUYUYORUM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, programda konuştu.
Kalın şunları söyledi:
Ahmet Ağaoğlu gibi değerli bir şahsiyeti anmak sadece tarihimizde yaşamış bir şahsiyetin hayatı, düşünceleri, etkileri, siyasi tarihi hakkında konuşmak demek değil. Aslında tarihimize ayna tutarak, tarihimizi geri getirerek bugünümüzü ve yarınımızı inşa etmek için yaptığımız önemli bir faaliyet. Bu manada ben özellikle Karabağ'ın azat edilmesinin bizim yaşadığımız döneme denk gelmesini ve buna şahitlik etmemizden dolayı memnuniyet duyuyorum.
TEK MİLLET İKİ DEVLET PRENSİBİ
90'lı yıllar Karabağ'ın işgaliyle hüzünlendiğimiz, mücadele etmek için yol aradığımız bir dönem olarak geçti. Fakat 44 gün devam eden Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Azerbaycan'ın her manadaki birlik ve beraberliğinin ve işbirliğinin neticesi olarak Karabağ'ın özgürleştirilmesini görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biz aslında Rahmetli Ağaoğlu'nun vefatından beri Tek Millet İki Devlet şeklinde hareket etmiş bir milletiz. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra bu sloganın artık ayakları yere basan, muhtevası güçlü bir hakikat haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.