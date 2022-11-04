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    • 04.11.2022 16:41
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    Rum'a bir tokat daha! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısının ardından uluslararası alanda çok önemli adımlar atıldı. Rusya'nın adanın kuzeyinde konsolosluk açma ve direkt uçuşları başlatma kararı sonrası, iki AB ülkesinin de KKTC'de ofis açacağı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından dile getirilmişti. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, KKTC’nin de Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci ülke olarak katılacağını duyurdu.

    KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olacak

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katılacağını duyurdu.

    Kalın, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen "Şuşa, Paris ve İstanbul'un Ortak Değeri: Ahmet Bey Ağaoğlu" Uluslararası Sempozyumu'na katıldı.

    Sempozyuma katılan diğer başlıca isimler ise Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Eski Azerbaycan Dışişleri Bakanı Vilayet Guliyev oldu. Programda konuşan Kalın, Azerbaycan'ın tarihi isimlerinden biri olan Ahmet Ağaoğlu'na, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine, Karabağ Zaferi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

    ŞAHİT OLDUĞUMUZ İÇİN MEMNUNİYET DUYUYORUM
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, programda konuştu.

    Kalın şunları söyledi:
    Ahmet Ağaoğlu gibi değerli bir şahsiyeti anmak sadece tarihimizde yaşamış bir şahsiyetin hayatı, düşünceleri, etkileri, siyasi tarihi hakkında konuşmak demek değil. Aslında tarihimize ayna tutarak, tarihimizi geri getirerek bugünümüzü ve yarınımızı inşa etmek için yaptığımız önemli bir faaliyet. Bu manada ben özellikle Karabağ'ın azat edilmesinin bizim yaşadığımız döneme denk gelmesini ve buna şahitlik etmemizden dolayı memnuniyet duyuyorum.

    TEK MİLLET İKİ DEVLET PRENSİBİ
    90'lı yıllar Karabağ'ın işgaliyle hüzünlendiğimiz, mücadele etmek için yol aradığımız bir dönem olarak geçti. Fakat 44 gün devam eden Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Azerbaycan'ın her manadaki birlik ve beraberliğinin ve işbirliğinin neticesi olarak Karabağ'ın özgürleştirilmesini görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biz aslında Rahmetli Ağaoğlu'nun vefatından beri Tek Millet İki Devlet şeklinde hareket etmiş bir milletiz. Özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra bu sloganın artık ayakları yere basan, muhtevası güçlü bir hakikat haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

        İLİŞKİLER GÜÇLENEREK İLERLİYOR
        Kalın, konuşmasını devamında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değindi.

        Kalın, "Bugün Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri her alanda güçlenerek ilerlemeye devam ediyor. Son ziyaretimizde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ekibinin Karabağ'a gösterdiği önemi çok net bir şekilde gördük. Orada yapılan altyapı çalışmalarını bizzat yerinde görme imkanımız oldu. Bu bana önümüzdeki 5 ila 10 yıllık bir süre zarfında Karabağ'ın eski ihtişamına ve neşesine tekrar kavuşacağına dair umut veriyor'' ifadelerini kullandı.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEĞERLENDİRMESİ
        Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yalnızca iki ülke arasında olmadığını vurguladı.

        Kalın şu şekilde konuştu:
        İlginçtir ki 100 küsur yıl sonra bugün kendimizi uluslararası sistemin ana parametrelerinin adeta sarsılmaya başladığı bir krizin ortasında bulduk. Rusya - Ukrayna Savaşı sadece iki ülke arasında yaşanan bir savaş değil, aslında küresel düzeyde devam eden güç mücadelesinin tezahür noktalarından bir tanesi. Bir tarafta Rusya, öbür tarafta Batı ve bunun etrafında bizim siyasi önceliklerimiz duruyor.

        Dolayısıyla o dönemin mücadelesini anlarken sadece o günle sınırlı bir şey olmadığını 100 yıl sonra benzer bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek mümkün. O yüzden Ahmet Ağaoğlu'nun fikriyatını anlamaya çalışıyoruz.

            KKTC TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA KATILACAK
            Kalın, konuşmasının devamında Türk Devletleri Teşkilatı'na değindi.

            Kalın, şu ifadeleri kullandı:
            Türk Devletleri Teşkilatı sayesinde de artık Türk devletleri arasında çok güçlü ilişkiler geliştiriliyor. 11 Kasım'da da Özbekistan'da Türk Devletleri Başkanları Zirvesi'ne katılacağız. Orada da bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesi noktasında önemli kararlar alınacak. Bu kararlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katılması olacak.

            Böylece Türk Birliği'ni güçlendirme imkanımız olacak. Önümüzdeki yıl Şuşa'nın da Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti olmasından da duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Bu bağlamda yapılacak çalışmaların da Şuşa'nın daha fazla tanınmasına vesile olmasını diliyorum.

            Sempozyumun ardından Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov Kalın'a plaket verdi ardından katılımcılarla toplu fotoğraf çektirildi.

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            Haberler Güncel Rum'a bir tokat daha! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olacak
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