Kalın, "Bugün Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri her alanda güçlenerek ilerlemeye devam ediyor. Son ziyaretimizde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ekibinin Karabağ'a gösterdiği önemi çok net bir şekilde gördük. Orada yapılan altyapı çalışmalarını bizzat yerinde görme imkanımız oldu. Bu bana önümüzdeki 5 ila 10 yıllık bir süre zarfında Karabağ'ın eski ihtişamına ve neşesine tekrar kavuşacağına dair umut veriyor'' ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEĞERLENDİRMESİ

Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yalnızca iki ülke arasında olmadığını vurguladı.

Kalın şu şekilde konuştu:

İlginçtir ki 100 küsur yıl sonra bugün kendimizi uluslararası sistemin ana parametrelerinin adeta sarsılmaya başladığı bir krizin ortasında bulduk. Rusya - Ukrayna Savaşı sadece iki ülke arasında yaşanan bir savaş değil, aslında küresel düzeyde devam eden güç mücadelesinin tezahür noktalarından bir tanesi. Bir tarafta Rusya, öbür tarafta Batı ve bunun etrafında bizim siyasi önceliklerimiz duruyor.