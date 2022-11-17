İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları Seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.



İptal edilen Şehir Hatları Seferleri şöyle:

Avcılar - Bostancı

Avcılar - Bakırköy - Kadıköy

Üsküdar - Aşiyan

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)

Bostancı - Karaköy - Kabataş

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Adalar - Beşiktaş

Maltepe - Adalar

Adalar - Maltepe



Öte yandan iptal edilen İDO seferleri ise şöyle:

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)

Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)

Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)

Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)

Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)