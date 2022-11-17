Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.11.2022 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 14:43
    ABONE OL

    İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

    Son dakika haberleri... İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları lodos sebebiyle birçok seferini iptal etti.

    İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları Seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.

    İptal edilen Şehir Hatları Seferleri şöyle:
    Avcılar - Bostancı
    Avcılar - Bakırköy - Kadıköy
    Üsküdar - Aşiyan
    Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
    Bostancı - Karaköy - Kabataş
    Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
    Adalar - Beşiktaş
    Maltepe - Adalar
    Adalar - Maltepe

    Öte yandan iptal edilen İDO seferleri ise şöyle:
    Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)
    Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)
    Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)
    Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)
    Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)
    Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)
    Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)
    Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Senaryolarda bile kazanamıyorlar!
    Haberler Güncel İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
        SON DAKİKA