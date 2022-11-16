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    • 17.11.2022 00:38
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    • 17.11.2022 00:46
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    Yurda dönen Başkan Erdoğan'dan G20 paylaşımı: Liderlik görevini başarıyla yürüten Türkiye katkı sunmaya devam edecek

    G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda ayak basan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Türkiye küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20’ye katkı sunmaya devam edecek." notuyla paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan G20 paylaşımı

    Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.


    BaşkanErdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


    Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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    Haberler Güncel Yurda dönen Başkan Erdoğan'dan G20 paylaşımı: Liderlik görevini başarıyla yürüten Türkiye katkı sunmaya devam edecek
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