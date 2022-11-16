İYİ Partili Erozan'dan İstiklal bombacısı PKK/YPG'li Albashır'i aklama girişimi: Elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.
Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının üzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki her kamera didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.
Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı teröristten aldığını itiraf eden Albashir, "Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Albashir'in itirafları sonrası ekipler, kanlı saldırıya yardım ve yataklık eden 'Hüssam' kod adlı PKK/YPG'li teröristi Suriye'nin Azez kentinde paketledi.
Kalleş saldırının başından bu yana nifak çıkarıp arayış içerisinde olan devleti ve hükümeti hedef gösterip PKK'yı aklamaya çalışanlar kervanına İYİ Parti de eklendi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, CHP yandaşı mangır medyanın temsilcisi Halk TV'de skandal açıklamalarda bulundu.