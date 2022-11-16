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    • 17.11.2022 01:34
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    İYİ Partili Erozan'dan İstiklal bombacısı PKK/YPG'li Albashır'i aklama girişimi: Elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir

    İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırı sonrası nifak çıkarıp arayış içerisinde olanlar kervanına İYİ Parti de eklendi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, 6 vatandaşımızı hayattan koparan PKK/YPG'li Albashır'i aklamaya çalıştı. Teröriste 'terörist' denmesi için delillerin olup olmadığını bilmediğini söyleyen Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir" ifadelerini kullandı. Toplum vicdanını yaralayan bu açıklama sonrası İYİ Parti ve Ahmet Kamil Erozan'a sert tepki gösterildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’den teröristi aklama girişimi! Rezil sözler

    İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 6 vatandaşımız şehadet şerbeti içerken 81 kişi de yaralandı.

    İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'dan İstiklal bombacısını aklama girişimi!

    Olay sonrası devlet tüm imkanlarıyla saldırının üzerine yoğunlaştı, geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki her kamera didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.



    Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı teröristten aldığını itiraf eden Albashir, "Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Albashir'in itirafları sonrası ekipler, kanlı saldırıya yardım ve yataklık eden 'Hüssam' kod adlı PKK/YPG'li teröristi Suriye'nin Azez kentinde paketledi.




    Kalleş saldırının başından bu yana nifak çıkarıp arayış içerisinde olan devleti ve hükümeti hedef gösterip PKK'yı aklamaya çalışanlar kervanına İYİ Parti de eklendi.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, CHP yandaşı mangır medyanın temsilcisi Halk TV'de skandal açıklamalarda bulundu.



        İstiklal'deki kanlı saldırının faili olan Ahlam Albashır'i aklama çabasına girişen Erozan, "Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

        Albashır'in telefon dolandırıcılığı mağduru olabileceğine dikkat çeken İYİ Partili Erozan, "Su seçeneği de 'aklımızda tutalım' demek durumundayım. O kadın elindeki paketin içerisinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Telefon üzerinden yapılan dolandırıcıları biliyorsunuz. Torbayı götür ağacın altına bırak" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel İYİ Partili Erozan'dan İstiklal bombacısı PKK/YPG'li Albashır'i aklama girişimi: Elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir
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