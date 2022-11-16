İYİ Partili Erozan'dan İstiklal bombacısı PKK/YPG'li Albashır'i aklama girişimi: Elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir





İstiklal'deki kanlı saldırının faili olan Ahlam Albashır'i aklama çabasına girişen Erozan, "Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var, bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Albashır'in telefon dolandırıcılığı mağduru olabileceğine dikkat çeken İYİ Partili Erozan, "Su seçeneği de 'aklımızda tutalım' demek durumundayım. O kadın elindeki paketin içerisinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Telefon üzerinden yapılan dolandırıcıları biliyorsunuz. Torbayı götür ağacın altına bırak" ifadelerini kullandı.