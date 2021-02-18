'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonunda Çamlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Polis, bu sabah, operasyon için harekete geçti.
Evden çıkan Barış A. (21) ve Ahmet B. (22) gözaltına alındı. İkilinin üzerinde 0.66 gram metamfetamin bulundu. Daha sonra eve giren ekipler, yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin, 25,48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi.