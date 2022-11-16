KUDUZ insanlara nasıl bulaşır, belirtileri kaç günde belli olur? İnsandan insana kuduz bulaşır mı? Kuduz aşısı ne zaman yapılır, kaç yıl korur?

Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı. Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi. 11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi. Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocuktan sonra kentte yürütülen taramada ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 36 vaka daha tespit edildi.
Bitlis Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim 2022 tarihinde Adilcevaz'ın Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran M.E. adlı hastanın yapılan fiziki muayenesinde yaklaşık bir ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi.
Kuduz hastalığı bir hayvanın;
Isırması veya tırmalaması,
Salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi,
Etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile bulaşır.