İtalya Başbakanı Meloni'den 'tarihi' vurgu: Türkiye ve İtalya Akdeniz'in iki ana oyuncusudur





"ZİRVE BAŞARILI GEÇTİ"

G20 Bali Zirvesi'nin karışık bir dönemde gerçekleştiğini belirten Meloni, "Birçok gözlemciye göre, bu zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması için temel bileşenler vardı ancak bana göre zirve başarılı geçti. En sıkıntılı konu, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırganlığının yönetimiydi. Rus saldırganlığı karşısında neler olduğunu görmemiş gibi davranamazdık." ifadesini kullandı.



Meloni, Ukrayna meselesinde krize çözüm aramaları gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Ama saldırıya uğrayan milletin iradesini göz ardı edemeyiz. Zelenskiy ile bir an önce çatışmadan çıkmak için bir anlaşma yapmayı umuyoruz." yorumunu yaptı.