Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 terörist yakalandı

Hudut Kartalları, firar etmeye niyetlenen teröristlere aman vermiyor... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler üçü FETÖ/PDY üyesi 4 teröristin yakalandığını duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.
İşte o açıklama;
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.#MSB pic.twitter.com/D3rhZBCxtL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2022