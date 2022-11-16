Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 terörist yakalandı

İşte o açıklama;

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.#MSB pic.twitter.com/D3rhZBCxtL