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    • 16.11.2022 18:52
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ/PDY üyesi 4 teröristin yakalandığını duyurdu. Son iki günde yakalanan terörist sayısı 8'e ulaştı.

    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3’ü FETÖ’cü 4 terörist yakalandı
    Hudut Kartalları, firar etmeye niyetlenen teröristlere aman vermiyor... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler üçü FETÖ/PDY üyesi 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de açıklama yapıldı.

    İşte o açıklama;

    Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde toplam 8 terörist yakalanmış oldu.


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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ'cü 4 terörist yakalandı
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