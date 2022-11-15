Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 20:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 20:43
    ABONE OL

    MİT Özbekistan'da paketlemişti! FETÖ'nün YPG imamı Gürbüz Sevilay hesap veriyor: 15 yıla kadar hapis talebi

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıla kadar hapsi istendi. FETÖ mesubu terörist Gürbüz Sevilay, YPG/PKK terör örgütüne Ukrayna'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat sağlamakla suçlanıyor. Gürbüz'ün görüştüğü teröristler arasında Şahin Cilo ve Mazlum Kobi gibi YPG'nin büyükbaşları yer alıyor.

    FETÖ’nün YPG imamı hesap veriyor

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıla kadar hapsi istendi.

    ESAS HAKKINDA MÜTALAA SUNULDU
    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sevilay, başka bir ilden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

    Mahkeme heyeti başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

    Mütalaada, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilen Sevilay'ın "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandığı hatırlatıldı.

    İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
    Yargılamada gelinen aşamada Sevilay'ın terör örgütü PKK mensuplarına mühimmat temin ettiği suçlaması için yeterli delil bulunmadığı aktarılan mütalaada, sanığın FETÖ irtibatının tespit edildiği vurgulandı.

    Bu kapsamda sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

    Sanık Gürbüz Sevilay ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma 17 Ocak 2023'e ertelendi.

    ÖZBEKİSTAN'DAN GETİRİLDİ
    Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat 2021'de Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

    Mahkeme, Sevilay'ın hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanları ile tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

    FETÖ TALİMATIYLA PKK KARARGAHINDA ÖZEL GÖRÜŞME
    FETÖ'den aldığı talimat ve yönlendirmeyle, Erbil üzerinden terör örgütü PKK/KCK organizasyonuyla Suriye'ye birçok kez giden FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın, Haseke'de terör örgütün kampları ve karargahlarında üst düzey teröristlerle görüşmeler yaptığı da ortaya çıktı. FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın görüştüğü terör örgütü üyeleri arasında Delil Malatya kod adlı Hüseyin Arslan ve örgütün Suriye'deki İHA ve drone sürecini bizzat yönlendiren Şahin Cilo ve Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de yer aldığı öğrenildi.

        TERÖR ÖRGÜTÜNE ANTİ TANK FÜZESİ FETÖ'DEN
        Irak ve Suriye'deki terör örgütü YPG/PYD-PKK'lıların, FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'dan, örgüte anti tank füzeleri, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma gibi mühimmat ve teçhizat sağlamasını istediği öğrenildi. FETÖ talimatıyla terör örgütü PKK'ya askeri teçhizat temin etmeye başladığı belirlenen Gürbüz Sevilay'ın, Ukrayna'ya gidip-geldiği tespit edildi.



        DANIŞMAN OLARAK GÖREV VERMİŞ
        Gürbüz Sevilay'ın ortağı olduğu şirketler üzerinden savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği, örgütün mahrem imamlarına şirketinde "danışman" olarak görev verdiği, FETÖ'ye Özbekistan'dan maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan örgüt mensuplarının desteğiyle yurt dışında usulsüz ihaleler aldığı, bu yolla maddi kazanç sağlayarak Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı belirlendi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Taksim’de kanlı saldırı: İşte yaralıların son durumu
        Haberler Güncel MİT Özbekistan'da paketlemişti! FETÖ'nün YPG imamı Gürbüz Sevilay hesap veriyor: 15 yıla kadar hapis talebi
            SON DAKİKA