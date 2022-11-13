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    • 13.11.2022 14:13
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    • 13.11.2022 14:31
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    İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hadsiz sözler!

    İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan,10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni için Anıtkabir’e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hakaretlerde bulundu. Özkan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kabrinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak utandım" ifadelerini kullandı. Özkan’ın hadsiz ifadelerine tepkiler çığ gibi büyürken hakkında birçok suçtan işlem yapıldığı da ortaya çıktı.

    İP’li isimden Anıtkabir’deki vatandaşlara hadsiz sözler!

    Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende vatandaşlar, "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atarak Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

    Ancak durumu hazmedemeyen bazı siyasiler duruma tepki gösterdi. Onlardan biri olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise durumu hakaret boyutuna taşıdı.

    'KÖPEKLİĞE RAZI OLMAK'

    İbrahim Özkan sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu.

    Özkan, "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı. İbrahim Özkan'ın skandal paylaşımı büyük tepki topladı.

    PAYLAŞIMINI SİLDİ: İFTİRAYA SOYUNDU

    İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

    "5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim. Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. 'Köpeğin oluruz' diyor.."

    TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

    Sosyal medya kullanıcıları, Özkan'a videodaki vatandaşın açıkça "seni çok seviyoruz" dediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu hakaretin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.

        RESMEN SUÇ MAKİNASI

        İYİ Partili Özkan'ın bir suç makinası olduğu ortaya çıktı. İBB'de İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Özkan'ın 2021/546 esas numaralı Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma ve 2022/385 esas numaralı Hakaret suçundan UYAP açık dosya kaydının olduğu,

        Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan 25.12.2014 tarihinde kaldırılan ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 08.08.2019 tarihinde UYAP aranan kaydının olduğu (güncel olarak bulunmamaktadır)

        Özel Belgede Sahtecilik (21.04.2010) günü BankAsya görevlileri tarafından Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliğinin aranarak sahte çek olayının olduğunun bildirildiği, şüpheli çekin İbrahim Özkan'a ait olduğu anlaşılması üzerine şahsın Polis Merkezine çağrıldığı, şahsın alınan ifadesinde; çeki Girişim A.Ş.'den yaptığı alışveriş sonucu aldığını beyan ettiği ve Parada veya Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik (detay bilgisine rastlanılmadığı-2012) suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
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        İP’li isimden Anıtkabir’deki vatandaşlara hadsiz sözler!
        Haberler Güncel İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hadsiz sözler!
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