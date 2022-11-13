İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara hadsiz sözler!

PAYLAŞIMINI SİLDİ: İFTİRAYA SOYUNDU

İyi Parti'li Özkan hakaret ettiği tweeti gelen tepkiler üzerine sildi. Yeni bir paylaşım yapan Özkan bu kez de videoda 'seni çok seviyoruz' diyen vatandaşın 'köpeğin oluruz' dediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim. Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. 'Köpeğin oluruz' diyor.."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya kullanıcıları, Özkan'a videodaki vatandaşın açıkça "seni çok seviyoruz" dediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu hakaretin cezasız kalmaması gerektiğini savundu.