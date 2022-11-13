Taksim İstiklal'de patlama meydana geldi. Vali Yerlikaya, can kayıplarının ve yaralıların olduğunu aktardı. Peki, Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!
Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?
Henüz ölü ve yaralıların kimlikleri açıklanmadı. 6 ölü 81 yaralı olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Taksim'de meydana gelen patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
YARALILAR VAR
A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.
Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.