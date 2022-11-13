14 Kasım Youtube, Instagram, Twitter, Telegram, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? İnternet ÇÖKTÜ MÜ? Sosyal medya açılmıyor neden?

İnternet çöktü mü? hakkında aramalar hız kazandı. Kullanıcılar internette sorun yaşandığını dile getiriyor. Peki, İnternet ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Youtube, Instagram, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya açılmıyor neden?
İnternet ÇÖKTÜ MÜ? Youtube, Instagram, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya açılmıyor neden?
İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sonrasında internet hızında yavaşlama meydana geldi. BTK, İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası bant daraltma uygulaması gerçekleştirdiklerini açıkladı.
BANT DARALMASI NEDİR?
Bant daraltma uygulaması internet sitesine erişimin ağırlaştırılması anlamını taşır. Siteye erişim engeli bulunmaz fakat veri akışı daraltılır. Bu sebepten dolayı verilere erişim gecikmeli ve yavaş olur.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. İstiklal caddesindeki patlamada yaralanan 81 vatandaşın, 39'u taburcu edildi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.